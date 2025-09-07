Ein 86 Jahre alter Autofahrer missachtet bei Saarbrücken die Vorfahrt eines Motorradfahrers. Es kommt zum Crash. Der Unfallverursacher bleibt unverletzt. Der Biker muss ins Krankenhaus.

Heusweiler (dpa/lrs) – Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Motorradfahrer in Heusweiler bei Saarbrücken schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, nahm ein 86 Jahre alter Autofahrer dem 55-jährigen Biker die Vorfahrt und prallte mit ihm zusammen. Dabei zog sich der Motorradfahrer am Samstagmittag schwere Verletzungen zu. Lebensgefahr bestehe allerdings nicht, hieß es.

Der Autofahrer blieb laut Polizei unverletzt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.