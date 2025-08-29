Führungswechsel bei Canyon: Nicolas de Ros Wallace gibt seinen Posten als CEO beim Koblenzer Radhersteller auf. Gründer Roman Arnold kehrt zurück ins Tagesgeschäft. Er wolle die Wurzeln des Unternehmens stärken, heißt es.

Canyon-Gründer Roman Arnold kehrt ins Tagesgeschäft beim Koblenzer Fahrradhersteller zurück. Am 1. September wird sich Arnold als Executive Chairman „auf die langfristige Vision und die zukünftige Strategie des Unternehmens konzentrieren“, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Arnold werde mit dem Executive Management Team zusammenarbeiten.

Zeitgleich mit diesem Schritt ist Nicolas de Ros Wallace in gegenseitigem Einvernehmen von seiner Position als CEO zurückgetreten. Canyon hatte zuletzt mit gewissen finanziellen Turbulenzen zu kämpfen. Hinter dem Fahrradhersteller steht der belgische Finanzinvestor GBL, er hat seine Beteiligung an Canyon abgewertet.

„Canyon ist aus Leidenschaft entstanden – aus der Liebe zum Sport und zum Radfahren. Diese Leidenschaft treibt uns bis heute an und wird uns auch in Zukunft begleiten“, wird Roman Arnold in der Mitteilung zutiert. „Als Gründer kehre ich als Executive Chairman zurück, um unsere Wurzeln zu stärken und unsere Zukunft zu gestalten. Im Mittelpunkt von Canyon stehen unsere Kundinnen und Kunden, Radsportfans und die gesamte Community – und der Anspruch, die besten Fahrräder der Welt zu bauen.“ red