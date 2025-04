Der Moselradweg hat unter den zehn beliebtesten Fahrrad-Routen laut Camping Beyond den vierten Platz inne. Wie hoch die Nachfrage im Netz nach der Strecke ist und was genau die Radler daran begeistert, zeigen die Ergebnisse eines Online-Vergleichs.

Vom französischen Metz bis nach Koblenz führt der Moselradweg. Vorbei an malerischen Weinbergen, historischen Burgen und Schlössern und entlang der idyllischen Mosel, bis zu ihrer Mündung in den Rhein. Die etwa 311 Kilometer lange Strecke erfreut sich unter Fahrradfahrern großer Beliebtheit – das hat jetzt eine Auswertung des Camping- und Wandermagazins „Beyond Camping“ ergeben.

Dafür wurden mehr als 700 Radwege miteinander verglichen, wie das Magazin in einer Pressemeldung verkündet. Als Grundlage zur Erstellung des Rankings wurden die jeweiligen monatlichen Google-Suchanfragen der verschiedenen Routen unter die Lupe genommen. Je häufiger Menschen nach einer Strecke im Internet suchten, desto besser die Platzierung des jeweiligen Wegs. Nun stellte „Beyond Camping“ die Ergebnisse dieses Vergleichs vor und verrät, welche zehn Radwege in Deutschland wohl besonders gefragt sind. Dabei schafft es der Moselradweg, der größtenteils durch Rheinland-Pfalz führt, auf Platz vier. Beliebter sind nur noch die Strecken an Weser, Elbe und Ruhr.

Mehr als 10.000 Suchanfragen für den Moselradweg

Auffallend ist, dass neun der zehn beliebtesten Radwege entlang von Flüssen verlaufen. Den meisten Radlern scheint es demnach lieber zu sein, wenn auf der Strecke nur wenige Höhenmeter überwunden werden müssen und die Fahrt ohne große Anstrengung vorgenommen werden kann. So auch auf dem Moselradweg, bei dem die Auf- und Abstiege jeweils bei nur etwa 1000 Metern liegen.

Dabei durchqueren die Menschen auf ihrem Drahtesel das Elsass, passieren die deutsch-luxemburgische Grenze und radeln weiter durch das Saarland und Rheinland-Pfalz bis nach Koblenz. Der Weg durch die Weinregion ist gut ausgebaut und bietet neben einer schönen Landschaft auch historische und kulinarische Highlights. Laut der Beschreibung von „Beyond Camping“ wird die Route in zehn Etappen zurückgelegt und hat einen mittleren Schwierigkeitsgrad. Unter die Top fünf schaffte es die Mosel-Strecke, weil sie monatlich mehr als 10.000 Google-Suchanfragen verzeichnet.