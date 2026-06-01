Vino-Euro in der Toskana
Mosel-Winzer stürmt für die Weinelf
Fußball und Wein: Wie passt das eigentlich zusammen? Bei der Weinelf ziemlich gut. Für beides, für das Produkt und für den Sport
Fußball und Wein: Wie passt das eigentlich zusammen? Bei der Weinelf ziemlich gut. Für beides, für das Produkt und für den Sport, braucht man vor allem Leidenschaft, findet Christian Franzen. Der 29-Jährige aus Bremm an der Mosel (Landkreis Cochem-Zell) ist Winzer und spielt im A-Kader der Fußball-Nationalmannschaft der Winzer. In wenigen Tagen geht es für die Spieler nach Italien zur Vino-Euro.
Sebastian Reis

Von der Rebe auf den Rasen: Bei der Nationalmannschaft der Winzer dreht sich alles um Fußball und Wein. Doch wie passt das zusammen? Und wie steht die Weinelf zu einem kühlen Bier nach Abpfiff? Das sagt ein Spieler, der selbst Mosel-Winzer ist.

Lesezeit 3 Minuten
Fußball und Bier, das gehört für viele Fans einfach zusammen. Ob zu Hause vorm Fernseher, beim Public-Viewing mit Freunden oder im Stadion: Bier ist Teil der Fußballkultur, prägt den Sport. Was hingegen Wein und Fußball miteinander zu tun haben? „Das ist eine gute Frage“, sagt Christian Franzen.

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Rheinland-PfalzWeinbau

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