Vor gut neun Monaten wird eine getötete Frau in ihrer Wohnung gefunden. Jetzt steht der mutmaßliche Täter vor Gericht. Er soll es auf Geld abgesehen haben.

Trier (dpa/lrs) – Ein Mann soll aus Habgier eine Frau in ihrer Wohnung in Trier ermordet haben: Gut neun Monate nach der mutmaßlichen Tat beginnt heute (9.30 Uhr) vor dem Landgericht Trier der Prozess gegen einen 40-Jährigen. Die Anklage wirft ihm vor, die Frau erdrosselt zu haben, um ihr Geld und Wertsachen zu stehlen.

Mindestens 5.000 Euro Bargeld und die EC-Karte der Frau soll der Angeklagte aus der Wohnung entwendet haben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Er war mit der 68-Jährigen bekannt, da er zuvor vorübergehend im gleichen Haus gewohnt habe. Ein Angehöriger hatte die Leiche der Frau später in der Wohnung entdeckt.

Mitangeklagt ist ein 34-Jähriger, der nach der Tat mit der gestohlenen EC-Karte an Geldautomaten viermal jeweils 1.000 Euro abgehoben haben soll. Vier weitere Versuche, an Automaten an Geld zu kommen, scheiterten, da das Limit überschritten gewesen sei. Hier lautet die Anklage auf gemeinschaftlichen Computerbetrug.