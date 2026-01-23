Im Juli wird die rechte Rheinstrecke für Monate gesperrt – mit Folgen für Pendler, Schüler und Güterverkehr. Die Bahn verspricht Modernisierung, doch bis dahin heißt es: Ersatzbusse, Umwege und Geduld.
Wer mit der Bahn auf der Strecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden pendelt, muss sich ab Juli für Monate gehörig umstellen: Die Deutsche Bahn (DB) sperrt die viel befahrene Bahnstrecke „Rechter Rhein“ vom 10. Juli bis zum 11. Dezember. Sie soll grundlegend und auf einen Schlag modernisiert werden.