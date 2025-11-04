„Möchte Unternehmen aus der Situation gut herausführen“

14 Millionen Euro Verlust, ein angeblicher Exodus von Führungskräften, Kritik am Geschäftsführer: Das Landeskrankenhaus Rheinland-Pfalz erlebt unruhige Tage. Wir haben Alexander Wilhelm zum Interview getroffen. Was sagt der Chef zur aktuellen Lage?
Lesezeit 7 Minuten
Alexander Wilhelm ist unter Beschuss geraten: Dem Geschäftsführer des Landeskrankenhauses Rheinland-Pfalz wird nicht nur ein sich abzeichnender Jahresverlust in zweistelliger Millionenhöhe angelastet. Es regt sich auch Kritik an seinem Führungsstil in der Chefetage des als Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) organisierten größten Krankenhausträgers im psychiatrisch-psychotherapeutischen und neurologischen Bereich in Rheinland-Pfalz.