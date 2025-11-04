Interview mit Krankenhauschef „Möchte Unternehmen aus der Situation gut herausführen“ 04.11.2025, 16:00 Uhr

i Der Altbau der Rhein-Mosel-Fachklinik, der größten Einrichtung des Landeskrankenhauses mit mehr als 1000 Betten. Es ist der größte Klinikverbund im psychiatrischen, psychotherapeutischen und neurologischen Bereich in Rheinland-Pfalz. Im Gebäudetrakt auf der rechten Seite sitzt die Geschäftsführung des Unternehmens. Thomas Frey. picture alliance/dpa

14 Millionen Euro Verlust, ein angeblicher Exodus von Führungskräften, Kritik am Geschäftsführer: Das Landeskrankenhaus Rheinland-Pfalz erlebt unruhige Tage. Wir haben Alexander Wilhelm zum Interview getroffen. Was sagt der Chef zur aktuellen Lage?

Alexander Wilhelm ist unter Beschuss geraten: Dem Geschäftsführer des Landeskrankenhauses Rheinland-Pfalz wird nicht nur ein sich abzeichnender Jahresverlust in zweistelliger Millionenhöhe angelastet. Es regt sich auch Kritik an seinem Führungsstil in der Chefetage des als Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) organisierten größten Krankenhausträgers im psychiatrisch-psychotherapeutischen und neurologischen Bereich in Rheinland-Pfalz.







