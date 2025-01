Mittelrhein-Verlag erwirbt Digitalagentur 247GRAD

Der Mittelrhein-Verlag (MRV), in dem die Rhein-Zeitung und ihre Heimatausgaben erscheinen, hat mit Wirkung zum 1. Januar die Koblenzer Digitalagentur 247GRAD GmbH erworben. Dies gaben am Montag für den MRV Geschäftsführer Thomas Regge und für 247GRAD Gründer Sascha Böhr bekannt. „Mit 247GRAD wird ein perfekter Partner Teil der MRV-Familie, der uns neue Möglichkeiten in der Bearbeitung der Märkte eröffnet“, betont Thomas Regge. „Wir werden gemeinsame Möglichkeiten nutzen und bleiben in der Region verankert. Das stärkt beide Partner gleichermaßen“, so Sascha Böhr.

247GRAD wurde 2010 gegründet. Nach den Anfangsjahren im Technologiezentrum Koblenz ist die Agentur mittlerweile im Stadtteil Metternich beheimatet. Von dort aus betreuen 41 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die alle weiterhin in der Agentur arbeiten werden, unter anderem die Themenfelder Performance Marketing, Entwicklung und Steuerung von Social-Media-Kampagnen sowie Inhalten, Web- und KI-Anwendungen. Der Jahresumsatz liegt mittlerweile bei rund 3,5 Millionen Euro.

Digitalagentur hat namhafte Kunden

Zu den Kunden von 247GRAD zählen unter anderem die Sparkasse Koblenz, die EVM, die Landesregierung Rheinland-Pfalz, DHL Express oder die Automobilzulieferer ZF und Hella. „Für alle unsere Kunden bieten wir individuelle und passgenaue Lösungen, die helfen, im Digitalzeitalter neue Zielgruppen und Potenziale zu erschließen“, so Böhr. Auch für die Rhein-Zeitung hat 247GRAD bereits erfolgreich gearbeitet, unter anderem beim kürzlichen Relaunch von rhein-zeitung.de.

Sascha Böhr ist zum Jahreswechsel als Gesellschafter und aus der operativen Geschäftsführung bei 247GRAD ausgestiegen, bleibt dem Unternehmen aber weiterhin als Berater verbunden. Die alleinige Geschäftsführung obliegt nun Thomas Berg, der diese Funktion bereits neben Böhr bekleidete und künftig an Thomas Regge berichten wird.

„Dies ist ein sehr organischer Übergang, bei dem zur Kreativität der Agentur jetzt die Vermarktungsstärke der Rhein-Zeitung tritt. So entsteht hier in der Region Koblenz ein neuer Schwerpunkt der Digitalkompetenz, der auf einem grundsoliden und bekannten Fundament fußt. Das Vertrauen, das unsere Kunden seit Langem zu uns haben, haben wir auch ineinander“, fasst Sascha Böhr zusammen. Thomas Regge ergänzt: „Jeder bringt seine Stärken und Innovationskraft ein und bleibt doch der, der er ist. Das passt zu 100 Prozent zur Strategie beider Unternehmen. Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit.“