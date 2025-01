Polizei nimmt Angreifer fest Mit Motorradhelm auf Kopf eingeprügelt: Opfer stirbt 20.01.2025, 16:58 Uhr

i Auf dem Bahnhofplatz in Koblenz ist es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen - ein Mann starb. Sascha Ditscher

Ein Samstagnachmittag im Januar in Koblenz. Plötzlich kommt es auf dem Bahnhofplatz zu einem Gewaltausbruch von unglaublicher Brutalität. Ein Mann stirbt – mit einem Motorradhelm hatte ein Angreifer auf seinen Kopf eingeprügelt. Was ist passiert?

Nach dem gewaltsamen Tod eines 52-Jährigen hat die Polizei in Bad Ems einen 59-Jährigen festgenommen – er soll am 11. Januar auf dem Bahnhofplatz in Koblenz mit einem Motorradhelm auf den Kopf des 52-Jährigen eingeschlagen haben und seinen Kontrahenten dabei so schwer verletzt haben, dass dieser wenig später im Krankenhaus verstarb.

