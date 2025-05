In einem Kreisverkehr verliert ein Lastwagenfahrer die Kontrolle über sein Gespann. Dann kippt der Anhänger um. Im Anhänger befand sich Reinigungsmittel, das als Gefahrstoff gilt.

Trier (dpa/lrs) – In Trier ist der Anhänger eines Lastwagens umgekippt, der Gefahrengut geladen hatte. Der Lastwagenfahrer habe in der Nacht zum Dienstag aus bislang ungeklärter Ursache in einem Kreisverkehr die Kontrolle über sein Gespann verloren, teilte die Polizei mit. Demnach kippte der Anhänger zur rechten Seite und stürzte um.

Im Anhänger befanden sich laut Polizei Behältnisse mit Reinigungsmittel, das als Gefahrstoff gilt. Ausgelaufen war allerdings nichts, für die Umwelt bestand keine Gefahr. Die Feuerwehrleute entluden den umgekippten Anhängern zum Teil und sicherten die beschädigten Behältnisse.

Für die Bergung musste die Straße im Gebiet des Trierer Hafens gesperrt werden. Wegen der Ladung sei die Bergung durch eine Spezialfirma schwierig gewesen. Erst am frühen Vormittag konnte die Straße den Angaben nach wieder freigegeben werden. Der Lastwagenverkehr in Richtung Trierer Hafen staute sich bis zu dem Zeitpunkt. Wie hoch der Schaden war, blieb zunächst unklar. Den Polizeiangaben nach wurde niemand verletzt.