Erster Millionengewinn des Jahres beim Eurojackpot im Saarland: Was der glückliche Gewinner jetzt tun muss, um seine mehr als 1,8 Millionen Euro zu erhalten.

Saarbrücken (dpa/lrs) – Ein Lottospieler aus dem Saarpfalz-Kreis hat bei der Eurojackpot-Ziehung mehr als 1,8 Millionen Euro gewonnen. Für seinen Einsatz habe er gerade einmal 4,50 Euro bezahlt, teilte Saarland-Sporttoto mit. Er sei der erste Eurojackpot-Millionär des Jahres aus dem Saarland.

Da er seinen Tippschein anonym abgegeben hatte, muss er sich nun innerhalb von drei Jahren melden und die Spielquittung zur Prüfung vorlegen. Der aktuelle Gewinn ist laut Sporttoto der elfte Großgewinn im Saarland im laufenden Jahr. Als Großgewinne zählen alle Beträge ab 100.000 Euro.