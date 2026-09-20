Nach Landtagswahlen
Ministerpräsident Schnieder: «Der Schlag sitzt tief»
Gordon Schnieder
Angesichts der gestärkten politischen Ränder sei es enorm wichtig, die Menschen wieder zusammenzubringen, sagt Schnieder. (Archivfoto)
Boris Roessler. DPA

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident sieht einen Riss in der Gesellschaft, der immer größer werde. Er äußert sich auch dazu, was es nun nach seiner Einschätzung braucht.

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Berlin/Mainz (dpa) – Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder hat die Ergebnisse der Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin als schmerzhaft bezeichnet. «Der Schlag sitzt tief», sagte Schnieder, der aktuell auch Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz ist, der Deutschen Presse-Agentur. Es gehe ein Riss durch die Gesellschaft, der immer größer werde. «Extremistische Kräfte treiben uns auseinander. Es ist unsere fundamentale Aufgabe, die Menschen wieder zusammenzubringen.»

Es brauche die notwendigen Veränderungen, Vertrauen und Mut, sagte Schnieder. «Es ist wichtig, dass wir zu nachhaltigen Verbesserungen für unser Land kommen. Nur eine Politik, die gemeinsam die Probleme der Menschen löst, kann Vertrauen zurückgewinnen.»

© dpa-infocom, dpa:260920-930-716492/1

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