Künstler auf der Loreley David Garrett: „Legt das Handy weg und arbeitet!“ Claus Ambrosius 14.04.2026, 11:27 Uhr

i Davis Garrett ist international bekannt als Crossover-Meister, der mit Rock- und Poptiteln ebenso erfolgreich ist wie als erstgenommener Vivolinvirtuose im Klassikbetrieb - das ist einzigartig. Am 4. Juli gastiert er auf der Loreley-Freilichtbühne. Ben Wolf Universal Music

Vor dem Gastspiel seiner „Millennium Symphony Tour“ am 4. Juli auf der Loreley spricht der international gefeierte Geiger über die Verbindung von Klassik und Crossover – und warum Disziplin für ihn der Schlüssel zum Erfolg ist.

Kinderstars an der Geige gibt es immer mal wieder – aber eine dauerhafte Karriere wie die von David Garrett über Jahrzehnte und Genres hinweg ist einmalig: 1980 in Aachen geboren, begann er im Alter von vier Jahren mit dem Geigenspiel, wurde zu einem Jungstar des Klassikbetriebs, der mit gerade mal 13 Jahren vom Klassiklabel Deutsche Grammophon als jüngster Künstler der Firmengeschichte verpflichtet wurde.







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