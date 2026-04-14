Feste, Partys und Termine
Mehr als „Rhein in Flammen“: Feuerwerk-Spektakel in RLP
Ah! Oh! Feuerwerke üben auf viele Besucher nach wie vor eine große Faszination aus (Symbolfoto).
Ah! Oh! Feuerwerke üben auf viele Besucher nach wie vor eine große Faszination aus (Symbolfoto).
Andreas Becker. picture alliance/dpa/KEYSTONE

Zu vielen Festen in Rheinland-Pfalz gehört es in den Augen der Besucher unbedingt dazu: ein prächtiges Feuerwerk. Wir haben uns auf die Suche nach Veranstaltungen jenseits der „Rhein in Flammen“-Reihe gemacht. Neun Termine mit Knalleffekt.

Lesezeit 2 Minuten
In gut zwei Wochen beginnt die „Rhein in Flammen“-Saison in Bonn, vier weitere Veranstaltungen der Reihe folgen dann bis in den September hinein. Doch Feuerwerkfans kommen im nördlichen Rheinland-Pfalz noch bei etlichen weiteren Veranstaltungen auf ihre Kosten.

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