Zu vielen Festen in Rheinland-Pfalz gehört es in den Augen der Besucher unbedingt dazu: ein prächtiges Feuerwerk. Wir haben uns auf die Suche nach Veranstaltungen jenseits der „Rhein in Flammen“-Reihe gemacht. Neun Termine mit Knalleffekt.
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In gut zwei Wochen beginnt die „Rhein in Flammen“-Saison in Bonn, vier weitere Veranstaltungen der Reihe folgen dann bis in den September hinein. Doch Feuerwerkfans kommen im nördlichen Rheinland-Pfalz noch bei etlichen weiteren Veranstaltungen auf ihre Kosten.