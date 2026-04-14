Feste, Partys und Termine Mehr als „Rhein in Flammen“: Feuerwerk-Spektakel in RLP Tim Kosmetschke 14.04.2026, 14:00 Uhr

i Ah! Oh! Feuerwerke üben auf viele Besucher nach wie vor eine große Faszination aus (Symbolfoto). Andreas Becker. picture alliance/dpa/KEYSTONE

Zu vielen Festen in Rheinland-Pfalz gehört es in den Augen der Besucher unbedingt dazu: ein prächtiges Feuerwerk. Wir haben uns auf die Suche nach Veranstaltungen jenseits der „Rhein in Flammen“-Reihe gemacht. Neun Termine mit Knalleffekt.

In gut zwei Wochen beginnt die „Rhein in Flammen“-Saison in Bonn, vier weitere Veranstaltungen der Reihe folgen dann bis in den September hinein. Doch Feuerwerkfans kommen im nördlichen Rheinland-Pfalz noch bei etlichen weiteren Veranstaltungen auf ihre Kosten.







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