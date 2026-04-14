Hubschrauber fliegen wieder Hochspannungsleitungen ab
Von Freitag an könnte es im nördlichen Rheinland-Pfalz zu auffälligen Hubschrauberflügen kommen: Netzbetreiber Amprion lässt wieder seine Hochspannungsfreileitungen abfliegen. In diesen Orten sind Flüge geplant.
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Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion überprüft ab Mitte April wieder seine Höchstspannungsfreileitungen (220 und 380 Kilovolt) per Helikopter – auch in Teilen von Rheinland-Pfalz werden die Hubschrauber unterwegs sein. Los geht es am Freitag, 17. April, voraussichtlich dauert die Maßnahme bis Anfang Mai.