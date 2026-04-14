Vom Westerwald bis zum Rhein
Hubschrauber fliegen wieder Hochspannungsleitungen ab
Ab Freitag werden wieder Hochspannungsfreileitungen von Helikoptern aus kontrolliert (Symbolfoto).
Ab Freitag werden wieder Hochspannungsfreileitungen von Helikoptern aus kontrolliert (Symbolfoto).
Jan Woitas. picture alliance/dpa

Von Freitag an könnte es im nördlichen Rheinland-Pfalz zu auffälligen Hubschrauberflügen kommen: Netzbetreiber Amprion lässt wieder seine Hochspannungsfreileitungen abfliegen. In diesen Orten sind Flüge geplant.

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Der Übertragungsnetzbetreiber Amprion überprüft ab Mitte April wieder seine Höchstspannungsfreileitungen (220 und 380 Kilovolt) per Helikopter – auch in Teilen von Rheinland-Pfalz werden die Hubschrauber unterwegs sein. Los geht es am Freitag, 17. April, voraussichtlich dauert die Maßnahme bis Anfang Mai.

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Rheinland-PfalzEnergie

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