Streit um Bildung in RLP Aus für Schulbuchausleihe und Verbot von Handys? Bernd Wientjes 14.04.2026, 08:00 Uhr

i Die Vorstellungen über die Bildungspolitik in Rheinland-Pfalz gehen zwischen CDU und SPD auseinander. Marijan Murat. picture alliance/dpa

Bildung wird zum Koalitions-Knackpunkt in Rheinland-Pfalz: Schulbuchausleihe, Handyverbot und Grundschulempfehlung sorgen für Konflikte. Lehrer und Eltern formulieren klare Erwartungen.

Bildung war eines der Top-Themen im Landtagswahlkampf. Die CDU versprach, Rheinland-Pfalz wieder zum „bundesweiten Musterschüler“ für Bildungsqualität zu machen. Die SPD setzte auf Bildungsgerechtigkeit und versprach kostenlose Schulbücher für alle Schüler sowie mehr Sprachförderung in den Kitas.







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