Streit um Bildung in RLP
Aus für Schulbuchausleihe und Verbot von Handys?
Die Vorstellungen über die Bildungspolitik in Rheinland-Pfalz gehen zwischen CDU und SPD auseinander.
Die Vorstellungen über die Bildungspolitik in Rheinland-Pfalz gehen zwischen CDU und SPD auseinander.
Marijan Murat. picture alliance/dpa

Bildung wird zum Koalitions-Knackpunkt in Rheinland-Pfalz: Schulbuchausleihe, Handyverbot und Grundschulempfehlung sorgen für Konflikte. Lehrer und Eltern formulieren klare Erwartungen.

Lesezeit 3 Minuten
Bildung war eines der Top-Themen im Landtagswahlkampf. Die CDU versprach, Rheinland-Pfalz wieder zum „bundesweiten Musterschüler“ für Bildungsqualität zu machen. Die SPD setzte auf Bildungsgerechtigkeit und versprach kostenlose Schulbücher für alle Schüler sowie mehr Sprachförderung in den Kitas.

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzPolitik (LaWa)

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten