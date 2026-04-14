Bildung wird zum Koalitions-Knackpunkt in Rheinland-Pfalz: Schulbuchausleihe, Handyverbot und Grundschulempfehlung sorgen für Konflikte. Lehrer und Eltern formulieren klare Erwartungen.
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Bildung war eines der Top-Themen im Landtagswahlkampf. Die CDU versprach, Rheinland-Pfalz wieder zum „bundesweiten Musterschüler“ für Bildungsqualität zu machen. Die SPD setzte auf Bildungsgerechtigkeit und versprach kostenlose Schulbücher für alle Schüler sowie mehr Sprachförderung in den Kitas.