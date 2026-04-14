Expertin gibt Antworten
Warum die AfD in RLP bei jungen Menschen so gefragt ist
Die AfD gewinnt bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz so viele Stimmen wie nie zuvor. Mit 19,5 Prozent landete die Rechtsaußen
Die AfD gewinnt bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz so viele Stimmen wie nie zuvor. Mit 19,5 Prozent landete die Rechtsaußenpartei auf Platz drei. Vor allem bei den jungen Wählerinnen und Wählern ist die Partei beliebt. Das zeigt eine ZDF-Umfrage. (Symbolfoto)
Thomas Frey. picture alliance/dpa

Jung, politisch interessiert, offen für rechte Ideologien: Für viele Jungwähler in Rheinland-Pfalz ist die AfD die erste Wahl. Die Partei kam bei der Landtagswahl im März am besten bei den 18- bis 24-Jährigen an. Das sind die Gründe und Konsequenzen.

Lesezeit 5 Minuten
Die AfD liegt bei den jungen Wählerinnen und Wählern in Rheinland-Pfalz vorn. 21 Prozent der 18- bis 24-Jährigen haben bei der Landtagswahl im März die AfD gewählt. Das zeigt ein Blick in die Statistik der Forschungsgruppe Wahlen. Bei den 30- bis 44-Jährigen erhielt die Partei sogar 25 Prozent der Stimmen.

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