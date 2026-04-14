Jung, politisch interessiert, offen für rechte Ideologien: Für viele Jungwähler in Rheinland-Pfalz ist die AfD die erste Wahl. Die Partei kam bei der Landtagswahl im März am besten bei den 18- bis 24-Jährigen an. Das sind die Gründe und Konsequenzen.
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Die AfD liegt bei den jungen Wählerinnen und Wählern in Rheinland-Pfalz vorn. 21 Prozent der 18- bis 24-Jährigen haben bei der Landtagswahl im März die AfD gewählt. Das zeigt ein Blick in die Statistik der Forschungsgruppe Wahlen. Bei den 30- bis 44-Jährigen erhielt die Partei sogar 25 Prozent der Stimmen.