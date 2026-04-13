Die Obduktion soll Klarheit bringen: Handelt es sich bei dem an der A4 im Sauerland gefundenen Schädel um den Kopf der 32-jährigen Eritreerin, deren Leiche bei Monreal gefunden wurde? Was Ermittler in Hagen und Bonn zur aktuellen Lage sagen.
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Seit Ende November rätseln die Menschen in und um Monreal in der Eifel, wie um alles in der Welt der enthauptete Leichnam einer 32-jährigen Eritreerin in einen Wald bei ihrem Dorf gelangen konnte. Wer hat die Frau getötet? Wo? Wo wurde sie enthauptet?