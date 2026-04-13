Enthauptete Frauenleiche Bringt Schädelfund an A4 endlich den Durchbruch? Tim Kosmetschke 13.04.2026, 14:41 Uhr

i Ein Waldstück bei Wenden im Sauerland, nahe der Autobahn 4: Hier wurde am Wochenende ein stark verwester Frauenschädel gefunden. Handelt es sich dabei um den Kopf der 32-jährigen Eritreerin, deren sterbliche Überreste Ende November bei Monreal in der Eifel gefunden worden waren? Die Ermittlungen laufen. Berthold Stamm. Berthold Stamm/dpa

Die Obduktion soll Klarheit bringen: Handelt es sich bei dem an der A4 im Sauerland gefundenen Schädel um den Kopf der 32-jährigen Eritreerin, deren Leiche bei Monreal gefunden wurde? Was Ermittler in Hagen und Bonn zur aktuellen Lage sagen.

Seit Ende November rätseln die Menschen in und um Monreal in der Eifel, wie um alles in der Welt der enthauptete Leichnam einer 32-jährigen Eritreerin in einen Wald bei ihrem Dorf gelangen konnte. Wer hat die Frau getötet? Wo? Wo wurde sie enthauptet?







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