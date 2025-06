In einem Einkaufszentrum richten Flammen einen Schaden im siebenstelligen Bereich an. Was hatte ein Leergutautomat damit zu tun?

Germersheim (dpa/lrs) – Nach dem Brand in einem Einkaufszentrum in Germersheim gehen die Ermittler von einem technischen Defekt als Ursache aus. In einem Leergutautomaten habe durch die Hitzeentwicklung des Motors zunächst Leergut Feuer gefangen, teilte die Polizei zu den Ergebnissen der bisherigen Ermittlungen mit. Die Flammen hätten sich dann auf den gesamte Automaten ausgebreitet und schließlich auf das Gebäude übergegriffen.

Der Brand war am Morgen des 12. Juni in dem Lebensmittelmarkt ausgebrochen. Das Feuer richtete nach Schätzungen der Polizei einen Millionenschaden an: Die Summe bewege sich im niedrigen siebenstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern an.