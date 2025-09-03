Mehr als vier Jahre nach der Flutkatastrophe im Ahrtal erhebt das Innenministerium schwere Vorwürfe gegen den ehemaligen Landrat Jürgen Pföhler. Ihm droht sogar der Verlust seiner kompletten Pension.

Das rheinland-pfälzische Innenministerium hat die monatliche Pension des ehemaligen Ahr-Landrates Jürgen Pföhler (CDU) um ein Drittel gekürzt. Darüber hat Innenminister Michael Ebling (SPD) am Mittwochnachmittag den Innenausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags informiert. Gegen Pföhler läuft seit längerer Zeit ein Disziplinarverfahren. Nach den bisherigen Ermittlungen stehe fest, „dass der ehemalige Landrat durch seine Verhaltensweisen und Unterlassungen gravierend und umfassend gegen seine Dienstpflichten verstoßen hat“, heißt es aus dem Innenministerium.

Ministerium sieht Verstoß gegen das Beamtenrecht

Das Katastrophenschutzsystem im Landkreis Ahrweiler habe sich als „umfassend mängelbehaftet“ erwiesen. Die unter seiner Verantwortung geschaffenen Rahmenbedingungen seien nicht geeignet gewesen, dem Schutzauftrag gegenüber der Bevölkerung gerecht zu werden, so das Innenministerium. In der Flutnacht selbst sei der Landrat dem Einsatzgeschehen „fast vollumfänglich“ ferngeblieben und habe sich stattdessen privaten Angelegenheiten gewidmet, heißt es aus Eblings Haus. Aus Sicht des Ministeriums hat Pföhler damit gegen seine Aufgaben aus dem Beamtenrecht verstoßen und dadurch ein Dienstvergehen begangen.

Der Ex-Landrat kann gegen die Streichung des Drittels seines Ruhegehalts noch rechtlich vorgehen. Um wie viel Geld es sich im Falle Pföhlers genau handelt, blieb offen. Laut Innenministerium hat er auch noch bis zum 10. Oktober Zeit, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen. Sollte Pföhler die Vorwürfe nicht entkräften, könnte auf den CDU-Politiker eine noch empfindlichere Strafe zukommen.

Pföhler droht der komplette Verlust seines Ruhegehalts

Nach Abschluss des Disziplinarverfahrens würde das Innenministerium dann eine sogenannte Disziplinarklage erheben. Dabei könnte man Pföhler nicht nur ein Drittel, sondern seine gesamte Pension streichen. Darüber müsste dann das Verwaltungsgericht Trier entscheiden. Das Innenministerium hält die komplette Aberkennung des Ruhegehalts derzeit für wahrscheinlich.

Pföhlers Rechtsanwalt Olaf Langhanki hatte das Vorgehen des Ministeriums Anfang Juli als „skandalös“ bezeichnet. Man werde sich gegen „dieses unsägliche Vorgehen und die gegen Herrn Dr. Pföhler erhobenen Vorwürfe massiv zur Wehr setzen“, teilte Langhanki seinerzeit mit. Man werde auch dafür Sorge tragen, „dass das Versagen der damaligen Landesregierung, des damaligen Innenministers und der ADD in den Blick genommen wird“, so der Anwalt.

Finanziell steht für Pföhler viel auf dem Spiel. Wie Benedict Bock, Mainzer Fachanwalt und Experte für das Beamtenrecht, unserer Zeitung vor ein paar Wochen erklärte, gibt es bei Ruhestandsbeamten nur zwei Sanktionsmöglichkeiten. Entweder die Kürzung oder die Aberkennung des Ruhegehalts. Das sei die schwerwiegendste Sanktion. Die Beamten verlören dann ihren Anspruch auf ihre Beamtenversorgung, einschließlich der Hinterbliebenenversorgung. Mit Blick auf die mögliche Aberkennung einer Pension hatte der Jurist von eventuell „herben Folgen“ für den Betroffenen gesprochen.

Staatsanwaltschaft stellte Ermittlungen gegen Pföhler ein

Strafrechtlich hat Pföhler derzeit nichts mehr zu befürchten. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hatte ihre Ermittlungen gegen den ehemaligen Landrat wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und Körperverletzung durch Unterlassen im April vergangenen Jahres eingestellt. Hinterbliebene wehren sich bis heute gegen die Entscheidung. Das Extremhochwasser in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 kostete 136 Menschen in Rheinland-Pfalz das Leben.

Der Katastrophenschutz im Kreis Ahrweiler war, wie sich bei der Aufarbeitung der Flutkatastrophe herausstellte, nach Expertenangaben unzureichend organisiert. Pföhler hatte die Einsatzleitung bereits vor Jahren an einen ehrenamtlichen Feuerwehrmann delegiert. Einen Rücktritt hatte er 2021 abgelehnt. Der CDU-Politiker ließ sich krankschreiben und wegen Dienstunfähigkeit in den vorzeitigen Ruhestand versetzen. Dies sicherte ihm – zumindest vorerst – seine Pension.