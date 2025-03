Vor fünf Jahren flossen die ersten Coronahilfen an vom Lockdown bedrohte Firmen. Doch etliche Unternehmen verlangten vom Staat mehr Geld als ihnen zugestanden hätte, so die Förderbank. Sie will Millionen eintreiben.

Vor fünf Jahren stürzte die Pandemie unzählige Geschäftsinhaber in Existenzängste, weil sie plötzlich ihre Läden schließen mussten. Hektisch beschloss der Staat, ihnen finanziell und unbürokratisch unter die Arme zu greifen. Wie immer in solchen Fällen: Die Gefahr der Selbstbedienung ist groß – auch die des Betrugs. Es gibt aber auch Ärger, weil der Staat für Missverständnisse sorgte. Die Kontrolle der Abrechnungen läuft noch. Aber für viele Firmen kommt nun das böse Erwachen: Sie müssen zu üppig gefordertes und kassiertes Geld zurückzahlen – notfalls auf Raten.

Die Corona-Soforthilfe floss im März 2020 an Betreiber von Bars und Clubs, Kosmetikstudios, Friseursalons und mehr, die ihr Geschäft einstellen mussten. Das war erst der Anfang: Die Investitions- und Strukturbank (ISB) hat nach eigenen Angaben rund 3 Milliarden Euro an rheinland-pfälzische Unternehmen und Selbstständige ausgezahlt – über die Corona-Soforthilfe, November-/Dezemberhilfen, Neustart- und Überbrückungshilfen. Aber nicht jeder Firma stand das Geld auch zu. Hat das Land darüber einen Überblick? Wir fragten Carsten Zillmann im Wirtschaftsministerium.

Teils höhere Soforthilfen gezahlt als Verluste eingefahren

Der Sprecher erinnert: Corona-Soforthilfen (maximal 9000 beziehungsweise 15.000 Euro) gingen an Solo-Selbstständige und Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten im März und April. Sie sollte für drei Monate erwartete Liquiditätsengpässe decken. Die Betriebe mussten „lediglich glaubhaft versichern“, dass sie finanzielle Ausfälle befürchten müssen, erklärt Zillmann. Der Bund habe zunächst kein verpflichtendes Rückmeldeverfahren zum nachträglichen Abgleich vorgesehen. Stichproben, die dann aber bundesweit von den Ländern im Auftrag des Bundes folgten, zeigten aber, dass „mindestens 30 Prozent der aus Bundesmitteln gewährten Soforthilfen“ höher waren als die tatsächlichen Verluste.

Fazit: Bundesweit sind bis zu 3,9 Milliarden Euro an Soforthilfen zu Unrecht ausgezahlt worden. Deshalb muss auch die ISB auf Drängen von Bundesrechnungshof und Bundesregierung alle Vorgänge im Land nach und nach überprüfen – per Selbstauskunft. „Stellt sich dabei heraus, dass die Soforthilfe höher war als der tatsächliche Liquiditätsengpass, ist zu viel erhaltene Soforthilfe zurückzuzahlen“, so Zillmann. Diese Kontrolle laufe noch.

Rund 170 Millionen Euro zurückgefordert

Insgesamt wurden im Land 69.279 Anträge auf Corona-Soforthilfe bewilligt und 543,46 Millionen Euro ausgezahlt. Die ISB habe, so das Ministerium, bisher rund 170 Millionen Euro zurückgefordert. Antragsteller hätten seit 2020 rund 97,29 Millionen Euro zurückgezahlt, teils auch freiwillig.

Und wie sieht es bei den dann folgenden Programmen aus? Bei den Überbrückungshilfen I-IV wurden Unternehmen Teile bestimmter Fixkosten ersetzt. Bei den November- und Dezemberhilfen erhielten vom Lockdown betroffene Unternehmen bis zu 75 Prozent des Vorjahresumsatzes als Zuschuss. Allerdings sei dabei aber auch klar gestellt worden, dass eine Schlussabrechnung erwartet wird. Die Frist dafür lief zum 30. September 2024 ab. Wer keine Schlussrechnung eingereicht hat, muss vorläufig gewährte Mittel vollständig samt Zinsen zurückzahlen, erklärt das Ministerium. Die Bearbeitung der Schlussabrechnungen dauere wie in anderen Ländern noch an. In Rheinland-Pfalz gab es 91.660 Anträge auf diese weiteren Wirtschaftshilfen. Ausgeschüttet wurden 2,35 Milliarden Euro.

i Die Einkaufsstraßen deutscher Städte waren während der Pandemie teils über Wochen verwaist. Frank Rumpenhorst. picture alliance/dpa/FRank Rumpenhorst/dpa

Erste Ergebnisse der Schlussabrechnungen zeigen: In rund 33 Prozent wurde eine zu hohe Fördersumme beantragt. Die Rückforderungen belaufen sich bisher auf 24,6 Millionen Euro (rund 6500 Euro je Unternehmen), berichtet Zillmann. Umgekehrt erhielten in rund 44 Prozent der Fälle Firmen auch zu wenig Geld. Der Staat wird daher rund 15,7 Millionen Euro (rund 3100 Euro je Unternehmen) nachzahlen. Derzeit steht bereits fest: Aus zwei Programmen werden 25,5 Millionen Euro zurückgefordert, aber auch rund 17,4 Millionen nachgezahlt.

Wenn auch die Internetseite der Förderbank ISB als nicht so betrugsanfällig wie die anderer Länder galt: Ganoven wollten auch bei ihr Geld abzocken. In der Zentralstelle für Wirtschaftsstrafsachen bei der Staatsanwaltschaft Koblenz berichtet Oberstaatsanwältin Martina Müller-Ehlen unserer Zeitung von 215 rechtskräftigen Verurteilungen bis Ende 2024. Allerdings führt sie keine Statistik über verhängte Geld- und Freiheitsstrafen. In größeren Fällen seien noch Steuerhinterziehung oder Schwarzarbeit hinzugekommen. Häufig wurden Geldstrafen zwischen 90 und 210 Tagessätzen (abhängig von Einkommensverhältnissen) ausgesprochen. In einem größeren Verfahren wurde eine Beschuldigte zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren und 9 Monaten verurteilt.

Die Staatsanwaltschaft ermittelte zu Jahresbeginn noch in 25 Fällen wegen Subventionsbetruges bei Coronahilfen. 28 Verfahren lagen noch bei Gerichten. Insgesamt habe man seit März 2020 612 Ermittlungsverfahren geführt. Über die Schadenshöhe führe man keine Statistik, so Müller-Ehlen. Hinzu komme, dass Subventionsbetrug bereits dann als verwirklicht gilt, wenn unrichtige Angaben auffliegen und kein Geld fließt.