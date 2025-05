Die Zahl der Milliardäre steigt, und ihr Vermögen wächst. Das geht aus der bekannten „Forbes“-Liste der Superreichen hervor. Auch Menschen aus Rheinland-Pfalz konnten teils erstaunliche Reichtümer anhäufen. Ein vermögender junger Mann aus dem Bundesland hält mit seinen 19 Jahren sogar einen Rekord. Weitere Milliardäre sind in Rheinland-Pfalz ebenfalls nicht schwer zu finden.

Einige Namen lassen sich eindeutig dem Bundesland zuordnen. Bei anderen ist die Sache nicht so klar. Verschiedene Firmensitze und öffentlich nicht bekannte Wohnorte machen die Verortung in Rheinland-Pfalz nicht immer eindeutig. Trotzdem geben die Beispiele einen Eindruck davon, wie unterschiedlich der Weg zu den Milliarden verlaufen kann.

i Die Biontech-Gründer: Während Özlem Türeci nicht in der Forbes-Liste der Milliardäre genannt wird, ist ihr Ehemann Uğur Şahin dort sehr wohl vertreten. Arne Dedert. picture alliance/dpa

In ganz jungen Jahren hat Johannes von Baumbach bereits ausgesorgt. Mit 19 Jahren tauchte er in der „Forbes“-Liste mit einem Vermögen von rund 5,4 Milliarden US-Dollar (rund 4,78 Milliarden Euro) auf. Damit führt er das Ranking der jüngsten Milliardäre der Welt an. Der junge Mann stammt aus Ingelheim am Rhein. Damit lässt sich vielleicht schon erraten, woher das ganze Geld kommt. Seiner Familie gehört das Unternehmen Boehringer Ingelheim, das als größter deutscher Pharmakonzern gilt. Bekannt ist, dass Johannes von Baumbach drei Geschwister hat. Da sie alle älter sind, hat er das Jugend-Ranking von „Forbes“ gewonnen.

Das Ehepaar Uğur Şahin und Özlem Türeci wurde in der Corona-Pandemie deutschlandweit bekannt. Man muss wohl sogar sagen: weltweit bekannt. Denn mit der Firma Biontech, die sie einst mit gegründet haben, stiegen die Mediziner ganz früh in die Suche nach einem Corona-Impfstoff ein. Beide haben eine Professur an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und gehören zu den Ehrenbürgern der Stadt Mainz.

Nicht nur medizinisch war die Corona-Forschung ein Erfolg für das Ehepaar. Auch ihr Vermögen schoss in die Höhe. Während Özlem Türeci nicht in der „Forbes“-Liste der Milliardäre genannt wird, ist ihr Ehemann Uğur Şahin dort sehr wohl vertreten. Sein Vermögen wird auf 4,3 Milliarden US-Dollar geschätzt (rund 3,8 Milliarden Euro).

Eine besondere Erfolgsgeschichte gibt es auch rund um Ralph Dommermuth. Er hat vor der eigenen Haustür eines der ganz großen deutschen Internet-Unternehmen aufgebaut. Die Rede ist von United Internet, das besonders für Marken wie 1&1 und Web.de bekannt ist. Noch heute liegt der Firmensitz in Dommermuths Heimatort Montabaur. Der Gründer ist noch immer der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsaktionär. „Forbes“ schätzt sein Vermögen auf 2,5 Milliarden US-Dollar (rund 2,21 Milliarden Euro).

i Das Birkenstock-Imperium hat seine Wurzeln in Rheinland-Pfalz. Rolf Vennenbernd. picture alliance/dpa

Eine völlig andere Geschichte steckt hinter dem Vermögen der Birkenstock-Erben. Bis ins 18. Jahrhundert lässt sich der Familienbetrieb zurückverfolgen. Ab den 1960er-Jahren machte Karl Birkenstock aus dem Unternehmen eine große Marke. Seine drei Söhne stiegen nacheinander ins Unternehmen ein. Im Jahr 2021 verkaufte die Familie die Mehrheitsanteile des Unternehmens aus Linz am Rhein. Zu diesem Zeitpunkt waren noch zwei Söhne im Unternehmen involviert. Das Vermögen von Christian Birkenstock wurde von „Forbes“ zuletzt auf 2,4 Milliarden US-Dollar (rund 2,12 Milliarden Euro) geschätzt. Das Vermögen von Alex Birkenstock liegt demnach bei rund 1,9 Milliarden US-Dollar (rund 1,68 Milliarden Euro).

Nicht in allen Fällen ist es möglich, das geschätzte Milliardenvermögen auf eine einzelne Person zu berechnen. Das „Manager Magazin“ ermittelt aber jedes Jahr eine Rangliste der 500 reichsten Deutschen. Darin enthalten sind auch Vermögen, die einer ganzen Familie zugerechnet werden. Für die Milliardäre in Rheinland-Pfalz ist dabei immer wieder die Familie Riegel relevant. Sie steckt hinter dem Unternehmen Haribo, das 2018 den Firmensitz von Bonn in die nahe gelegene Grafschaft (Kreis Ahrweiler) verlegt hat. Das Vermögen der Familie wurde vom „Manager Magazin“ in den vergangenen Jahren auf teils mehr als drei Milliarden Euro geschätzt.

i 2018 verlegte Haribo seinen Firmensitz nach Rheinland-Pfalz. Martin Gerten. picture alliance / dpa

Bei manchen Familien spielen die Ursprünge des Reichtums in Rheinland-Pfalz auch keine große Rolle mehr. Dazu gehört beispielsweise die Familie Kipp. Ihre Milliarden gehen zurück auf die Gründung der Massa-Märkte durch Karl-Heinz-Kipp. Was als Handel in Rheinhessen in Alzey begann, war letztlich die Keimzelle für die späteren Real-Märkte in ganz Deutschland. Die Familie war und ist auch in der Hotellerie tätig.

Nach dem Tod von Karl-Heinz-Kipp ging ein großer Teil seines Vermögens an seine Tochter Ursula Bechtolsheimer-Kipp über. Die Erbin führt heute die Tschuggen Hotel Group, die im Luxussegment tätig ist. Ursula Bechtolsheimer-Kipp hat sich schon vor langer Zeit in der Schweiz niedergelassen und taucht in der aktuellen „Forbes“-Liste nicht auf. Ihr Vermögen wurde von „Forbes“ zuletzt 2020 geschätzt und soll 3,5 Milliarden US-Dollar (rund 3,1 Milliarden Euro) betragen haben. Das heutige Familiengeschäft hat mit den Anfängen im rheinland-pfälzischen Handel nichts mehr zu tun.

Auch aus dem benachbarten Saarland taucht ein Milliardär bei „Forbes“ auf. Es handelt sich um Thomas Bruch, den Seniorchef der Warenhauskette Globus aus St. Wendel. Sein Vermögen im Jahr 2024 hat sich auf 1,6 Milliarden US-Dollar (rund 1,42 Milliarden Euro) belaufen.

Im Jahr 2024 hatte die weltweite Zahl der Milliardäre einen neuen Höchststand von 2781 erreicht. Das besagte der Jahresabschluss der „Forbes“-Liste. Es gab 141 Milliardäre mehr als im Vorjahr und 26 mehr als beim vorherigen Rekord im Jahr 2021. Das gesamte Vermögen dieser Superreichen soll demnach 14,2 Billionen US-Dollar (rund 12,65 Billionen Euro) betragen haben. Das waren zwei Milliarden US-Dollar mehr als nur ein Jahr zuvor.

Die Organisation Oxfam, ein Verbund verschiedener Hilfs- und Entwicklungsorganisationen, hatte aus diesem Anlass nachgerechnet. Laut den „Forbes“-Zahlen gibt es vier neue Milliardäre pro Woche. Und das, während die Armut auf der Welt keineswegs abnimmt.

