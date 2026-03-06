Sogar vom Koalitionspartner Sonderurlaub für SPD-Wahlkampf: Heftige Kritik Sebastian Stein 06.03.2026, 18:45 Uhr

Um den Landtagswahlkampf in Rheinland-Pfalz zu leiten, wurde eine Landesbeamtin in Sonderurlaub geschickt. Dies hat eine Welle der Kritik ausgelöst (Symbolfoto).

Die Beurlaubung einer Landesbeamtin für die Leitung des SPD-Wahlkampfs – bei steigender Pension – hat eine Welle der Kritik ausgelöst. Nun gehen auch FDP und Grüne auf Distanz zum Koalitionspartner.

Die Sonderbeurlaubung von Beamten durch die SPD-geführte Landesregierung sorgt für teils heftige Kritik. Seit Jahren genehmigt die Regierung Staatssekretären Sonderurlaub, um andere hoch bezahlte Jobs anzunehmen. Obwohl sie nicht mehr für den Staat arbeiten, häufen sie in dieser Zeit Pensionsansprüche an.







