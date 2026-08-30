In der Altstadt geraten frühmorgens zwei Gruppen aneinander - und ein 25-Jähriger landet im Krankenhaus. An diesem Wochenende hat es in Rheinland-Pfalz allerdings mehr als einen Messerangriff gegeben.

Koblenz/Ludwigshafen (dpa/lrs) – Bei einem eskalierten Streit in Koblenz soll ein Unbekannter einem Mann mit einem Messer in beide Beine gestochen haben. Die beiden Männer gehörten zwei unterschiedlichen Gruppen an, die am frühen Morgen in der Altstadt zunächst verbal aneinandergeraten waren, wie die Polizei auf Grundlage ihrer bisherigen Erkenntnisse mitteilte. Schließlich artete der Streit demnach in eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den mindestens 15 Beteiligten aus. Dabei solle der Angreifer das Messer gezogen und auf den 25-Jährigen eingestochen haben.

Verletzter flieht an Dönerladen

Der Verletzte und andere aus seiner Gruppe flohen daraufhin und suchten an einem Dönerladen Schutz, so die Polizei. Der Angreifer und seine Begleiter sollen sie demnach noch bis dorthin verfolgt und versucht haben, mit der Auseinandersetzung weiterzumachen, ehe sie schließlich davonliefen. Die Polizei fahndete nach ihnen, blieb bislang aber erfolglos.

Der 25-Jährige habe erhebliche Verletzungen an beiden Beinen erlitten. Als die Einsatzkräfte ankamen, lag er laut der Mitteilung auf dem Boden. Er sei zunächst vor Ort versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht worden.

Messerangriff auch in Ludwigshafen

Eine Messerstecherei mit Beinverletzung hat es auch in Ludwigshafen gegeben, allerdings schon am späten Samstagnachmittag. Bei einer körperlichen Auseinandersetzung soll ein 20-Jähriger nach derzeitigen Erkenntnissen einem anderen Mann in den Oberschenkel gestochen haben. Der Angegriffene – ein ebenfalls 25-Jähriger – wurde dabei laut Polizei erheblich verletzt. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Bei der Fahndung fanden die Beamten den Verdächtigen, der sich demnach widerstandslos festnehmen ließ.

Sowohl in Ludwigshafen als auch in Koblenz ermittelt die Polizei jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.