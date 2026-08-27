Mitten in der Nacht kommt es zu dem Unfall. Noch ist vieles unklar, auch warum die Person auf der A3 gewesen ist.

Montabaur (dpa/lrs) – Ein Mensch ist in der Nacht auf der Autobahn 3 bei Montabaur von mehreren Fahrzeugen erfasst und getötet worden. «Die genauen Umstände sind derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen», teilte die Polizei mit.

Demnach meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer in der Nacht auf Donnerstag gegen 2.45 Uhr eine Person auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt. Ein Gutachter sei mit der Rekonstruktion des Unfalls beauftragt worden, hieß es. Die Fahrbahn Richtung Frankfurt sei derzeit noch gesperrt.