Die meisten Badeseen in Rheinland-Pfalz bieten laut Umweltministerium unbedenklichen Badespaß. Nur an wenigen Seen gibt es aktuell Einschränkungen durch Blaualgen.

Mainz (dpa/lrs) – Das Baden in den meisten der 68 untersuchten Badeseen in Rheinland-Pfalz ist nach Angaben des rheinland-pfälzischen Umweltministeriums unbedenklich. 59 der Gewässer sei von der EU eine ausgezeichnete Wasserqualität bescheinigt worden, 5 weiteren eine gute. Nur ein Badesee, der Steinhäuserwühlsee bei Speyer, sei lediglich als ausreichend eingestuft worden, teilte das Ministerium mit. Die übrigen drei Seen sind erst seit einem oder zwei Jahren offizielle Badeseen und wurden daher noch nicht bewertet.

Für die Bewertung der EU wird die bakterielle Verunreinigung der Seen im Querschnitt der vergangenen vier Jahre untersucht. Unabhängig davon seien der Stadtweiher Baumholder, der Bärenlochweiher bei Kindsbach am Rande des Pfälzerwaldes sowie der Badeweiher Neuhofen im Rhein-Pfalz-Kreis aktuell von Blaualgenbefall (Cyanobakterien) betroffen, die potenziell gesundheitsschädlich seien. Die Badeseen würden nun engmaschig vom Landesamt für Umwelt kontrolliert.

Blaualgen verfärben Seen grünlich

Sei ein See von Blaualgen befallen, nehme die Sichttiefe deutlich ab, das Wasser verfärbe sich grünlich.«Auffällig gefärbte Bereiche mit grünen Schlieren sollten von den Badegästen gemieden und Hinweise beachtet werden», sagte Landesamts-Präsident Dirk Grünhoff. «Da die Massenentwicklung von Blaualgen wetterbedingten Schwankungen unterworfen ist, kann sich die Situation nach kurzer Zeit auch wieder ändern.»

Die Messwerte aller Badeseen sind im Internet abrufbar unter: https://wasserportal.rlp-umwelt.de/auskunftssysteme/seenatlas

Badegewässeratlas Rheinland-Pfalz