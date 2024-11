Rheinland-Pfalz Mehrere Personen festgenommen: Landespolizei gelingt Schlag gegen internationales Netz von Automatensprengern Bastian Hauck

Redaktion 16.10.2024, 09:33 Uhr

i Im Februar 2023 kam es in Bad Breisig zur Sprengung eines Geldautomaten. Christian Koniecki/Archiv

Ermittler sind bei einer internationalen Aktion erfolgreich gegen mutmaßliche Geldautomatensprenger vorgegangen. Unter Federführung des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz durchsuchten sie mehrere Wohnungen und Geschäftsräume in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland und nahmen mehrere Personen fest.

Festnahmen in den Niederlanden In den Niederlanden wurden in Kooperation mit den dortigen Polizeibehörden insgesamt acht Wohn- bzw. Geschäftsanschriften in den Städten Velsen, Haarlem, Edam, Purmerend und Amsterdam durchsucht. Zudem wurden vier Haftbefehle aufgrund von Verfahren der Staatsanwaltschaft Mainz, der Staatsanwaltschaft Bamberg und der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main vollstreckt.

