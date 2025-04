Mehrere Granaten sollen in Wald in Homburg gesprengt werden

Schon wieder sind in einem Waldgebiet in Homburg Granaten entdeckt worden. Eine Entschärfung ist nicht möglich.

Homburg (dpa/lrs) – Mehrere Granaten sollen in den kommenden Stunden in einem Waldgebiet im saarländischen Homburg gesprengt werden. Die Kampfmittel seien heute bei Arbeiten an der dortigen Gashochdruckleitung gefunden worden, teilte die Stadt mit. Weil es demnach nicht möglich ist, sie zu entschärfen, werden jetzt kontrollierte Sprengungen vorbereitet.

Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr. Rund um die Waldbühne können laut der Mitteilung aber Detonationen zu hören sein. «Der betroffene Bereich ist weitläufig gesperrt», hieß es. Die Stadt bat die Bürgerinnen und Bürger, das Gebiet großräumig zu meiden.

Bereits vor weniger als zwei Wochen waren in dem Waldgebiet mehrere Granaten gefunden und gesprengt worden. Auch damals wurden die Kampfmittel bei Arbeiten an der Leitung entdeckt.