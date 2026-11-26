Beschädigte Gasschläuche, schlecht erreichbare Feuerlöscher: Auf Weihnachtsmärkten in Koblenz und Trier fanden Kontrolleure mehrere Sicherheitsmängel. Was ist die Konsequenz?

Koblenz (dpa/lrs) – Bei Kontrollen auf Weihnachtsmärkten in Koblenz, Trier und Neuwied hat die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord in diesem Jahr mehr Mängel als in den Vorjahren festgestellt. Betroffen waren vor allem Flüssiggasanlagen und der Brandschutz, wie die Behörde mitteilte. In den Vorjahren seien Beanstandungen nur noch vereinzelt aufgetreten.

In Koblenz stellten die Kontrolleure unter anderem beschädigte Gasschläuche und unzureichend gesicherte Gasflaschen fest. Auch ein für den Marktaufbau genutzter Gabelstapler wies erhebliche Sicherheitsmängel auf. Bei einer unangekündigten Nachkontrolle waren die beanstandeten Mängel nach Angaben der SGD Nord behoben.

In Trier fehlten teilweise Feuerlöscher oder sie waren nicht für die jeweilige Brandklasse geeignet. Zudem waren vorhandene Löscher teilweise schlecht erreichbar. Auch fehlende Nachweise über die Unterweisung des Standpersonals sowie Mängel bei Leitern und Hebebühnen wurden beanstandet. In Neuwied waren die überprüften Gasanlagen ordnungsgemäß installiert. Lediglich vorgeschriebene Kennzeichnungen fehlten.

Die SGD Nord setzt nach eigenen Angaben auf Gespräche mit den Standbetreibern. Festgestellte Mängel würden in der Regel schnell behoben. Die Kontrollen sollen sowohl Besucher als auch Beschäftigte schützen.