Gewalt gegen Polizisten in RLP
Gewerkschaft: Psychische Belastung für Beamte steigt
Angriffe auf Polizisten häufen sich und werden immer schneller viel intensiver -- und das hat Folgen für die psychische Gesundhe
Angriffe auf Polizisten häufen sich und werden immer schneller viel intensiver -- und das hat Folgen für die psychische Gesundheit der Beamten. Das sagt die Gewerkschaft der Polizei und fordert eine ausbesserung verschiedener Defizite. (Symbolbild)
Drohungen, Beleidigungen oder körperliche Angriffe – all das gehört mittlerweile fast schon zum Arbeitsalltag der Polizisten. Welche Spuren diese Entwicklung bei den Beamten in Rheinland-Pfalz hinterlässt und welche Defizite es zu bewältigen gilt.

Polizisten geraten in ihrem Berufsleben oft in Ausnahmesituationen – emotional geladene Demonstrationen, Großveranstaltungen, bei denen Alkohol fließt und das Aggressionspotenzial steigert oder einfache Festnahmen, die unerwartet aus dem Ruder laufen.

