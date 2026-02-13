Drohungen, Beleidigungen oder körperliche Angriffe – all das gehört mittlerweile fast schon zum Arbeitsalltag der Polizisten. Welche Spuren diese Entwicklung bei den Beamten in Rheinland-Pfalz hinterlässt und welche Defizite es zu bewältigen gilt.
Polizisten geraten in ihrem Berufsleben oft in Ausnahmesituationen – emotional geladene Demonstrationen, Großveranstaltungen, bei denen Alkohol fließt und das Aggressionspotenzial steigert oder einfache Festnahmen, die unerwartet aus dem Ruder laufen.