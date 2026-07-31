Arbeitsmarkt
Mehr Arbeitslose in Rheinland-Pfalz – vor allem Junge
Arbeitsmarktzahlen
Die Arbeitsagentur sieht neben saisonüblicher Effekte auch eine konjunkturelle Eintrübung am Arbeitsmarkt. (Symbolbild)
Philip Dulian. DPA

Die Arbeitsagentur spricht von einem saisonüblichen Anstieg, weil viele junge Menschen ihre Schul- oder Berufsausbildung beendet haben.

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Saarbrücken (dpa/lrs) – Die Zahl der Arbeitslosen in Rheinland-Pfalz ist im Juli gestiegen. Nach Angaben der Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit in Saarbrücken ging es vor allem mit der Zahl arbeitsloser junger Menschen nach oben. Der Anstieg sei saisonal üblich, sagte die Chefin der Regionaldirektion, Ulrike Mohrs. Denn zu dieser Jahreszeit meldeten sich junge Menschen nach dem Ende ihrer Schul- oder Berufsausbildung vorübergehend arbeitslos, bevor sie eine erste oder neue Beschäftigung aufnehmen.

Insgesamt waren in Rheinland-Pfalz den Angaben zufolge im Juli rund 130.500 Frauen und Männer ohne Job und damit 3.700 mehr als im Vormonat Juni sowie 2.400 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote kletterte von 5,5 Prozent im Juni auf nun 5,7 Prozent. Vor einem Jahr waren es 5,6 Prozent gewesen.

«Konjunkturelle Eintrübung»

Dass die Arbeitslosigkeit auch in anderen Altersgruppen zunahm, wenn auch in geringerem Ausmaß, führte die Arbeitsagentur auf die «konjunkturelle Eintrübung» am Arbeitsmarkt zurück.

Vor Beginn des neuen Ausbildungsjahres sind laut der Behörde noch circa 5.800 Jugendliche auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz bei etwa 7.700 offenen Stellen. Es kämen also rein statistisch auf 100 unbesetzte Ausbildungsstellen 76 Bewerberinnen und Bewerber. Die Arbeitsagentur riet jungen Menschen auf der Suche, Kontakt zur Berufsberatung aufzunehmen. «Es ist noch nicht zu spät», sagte die Leiterin der Regionaldirektion, Mohrs.

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© dpa-infocom, dpa:260731-930-465176/1

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