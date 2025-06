Am Sonntagabend kommt es zu mehreren Stromausfällen in der Pfalz. Auch drei Krankenhäuser waren betroffen.

Ludwigshafen/Böhl-Iggelheim/Deidesheim (dpa/lrs) – Mehr als 12.500 Menschen waren am Sonntagabend von einem Stromausfall in der Pfalz betroffen. Dies teilte die Polizei Ludwigshafen mit. Betroffen waren demnach Haushalte in den Gemeinden Deidesheim und Böhl-Iggelheim.

Kurz vor Mitternacht ist es in den Ludwigshafener Stadtteilen Oggersheim und Friesenheim ebenfalls zu einem Stromausfall gekommen. Dieser hänge jedoch nicht mit den anderen Stromausfällen in der Region zusammen, teilten die technischen Werke Ludwigshafen mit. Von dem Stromausfall seien in Ludwigshafen auch drei Krankenhäuser betroffen gewesen, die jedoch mit Notstromaggregaten versorgt worden seien.

Auslöser in Ludwigshafen sei ein Kabeldefekt gewesen, der nach etwa zwei Stunden behoben werden konnte. Neben den Krankenhäusern waren etwa 1.100 Haushalte betroffen.