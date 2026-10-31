Proteste
Mehr als 1.000 Menschen demonstrieren friedlich in Mainz
Demonstrationen „Gen Z regelt“ – Mainz
Vor dem Staatstheater kamen die Demonstranten zusammen.
Sascha Ditscher. DPA

Der Protest richtet sich gegen steigende Lebenshaltungskosten und Kürzungen in der Bildungspolitik. Im Schatten des Mainzer Domes bleibt es friedlich.

Mainz (dpa/lrs) - Am zentralen Gutenbergplatz in Mainz haben nach Polizeiangaben rund 1.200 Menschen unter anderem gegen steigende Lebenshaltungskosten und Kürzungen in der Bildungspolitik demonstriert. Auf Plakaten waren Sätze wie «Wehrpflicht ab 67!» oder «Die Jugend schuldet keinem Ruhe» zu lesen.

Laut Polizei verlief zunächst alles friedlich. Auf der Homepage der Initiative «Gen Z regelt» hatten sich mehr als 4.000 Personen für die Veranstaltung angemeldet. Polizei und Innenministerium rechneten im Vorfeld mit keinen Ausschreitungen. Bundesweit waren am Samstag in mehr als 30 Städten Kundgebungen geplant.

© dpa-infocom, dpa:261031-930-923002/2

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

PolitikSoziales

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten