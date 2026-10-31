Der Protest richtet sich gegen steigende Lebenshaltungskosten und Kürzungen in der Bildungspolitik. Im Schatten des Mainzer Domes bleibt es friedlich.

Mainz (dpa/lrs) - Am zentralen Gutenbergplatz in Mainz haben nach Polizeiangaben rund 1.200 Menschen unter anderem gegen steigende Lebenshaltungskosten und Kürzungen in der Bildungspolitik demonstriert. Auf Plakaten waren Sätze wie «Wehrpflicht ab 67!» oder «Die Jugend schuldet keinem Ruhe» zu lesen.

Laut Polizei verlief zunächst alles friedlich. Auf der Homepage der Initiative «Gen Z regelt» hatten sich mehr als 4.000 Personen für die Veranstaltung angemeldet. Polizei und Innenministerium rechneten im Vorfeld mit keinen Ausschreitungen. Bundesweit waren am Samstag in mehr als 30 Städten Kundgebungen geplant.