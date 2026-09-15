Polizei ermittelt
Medienberichte: Waffen und Munition in Wald gefunden
Polizei - Symbolbild
Die Polizei nannte zunächst keine Details zu dem Einsatz. (Symbolbild)
Marijan Murat. DPA

Die Polizei wird zu einem Einsatz bei Speyer gerufen. In einem Waldstück soll ein Waffenlager gefunden worden sein. Was bisher bekannt ist.

Speyer (dpa/lrs) – In einem Waldstück bei Speyer sind Medienberichten zufolge am Montag mehrere Waffen und Munition gefunden worden. Die Polizei bestätigte einen entsprechenden Einsatz auf Nachfrage. Details nannte eine Pressesprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz zunächst nicht. Man wolle sich in Kürze dazu äußern, hieß es.

Zuerst hatte der SWR über den Fall berichtet. Demnach soll ein Spaziergänger die Waffen gefunden haben, die danach von der Polizei sichergestellt wurden.

© dpa-infocom, dpa:260915-930-686574/1

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