Nach Unfall an Schleuse Müden Maßarbeit mit tonnenschweren Torflügeln 24.01.2025, 15:04 Uhr

i An der Schleuse in Müden an der Mosel werden die beiden Flügel des neuen Schleusentores eingebaut. Anfang Dezember war ein Güterschiff gegen das alte Schleusentor gekracht. Seitdem ist die Mosel für die Schifffahrt gesperrt. Kevin Ruehle

Die havarierte Moselschleuse Müden hat ein neues Tor. Jeder der beiden Flügel wiegt mehr als 40 Tonnen, Maßarbeit ist beim Einbau gefragt. Läuft alles nach Plan, können schon bald Schiffe geschleust werden.

Am aufgeregtesten scheinen die Nilgänse an diesem trüben Januarmorgen an der Schleuse Müden zu sein. Laut schnatternd kommentieren zwei, drei Vögel das Geschehen an der Schleusenkammer. Hier sind rund 30 Menschen in neongelben Jacken und mit weißen Bauhelmen zwar in Aktion.

