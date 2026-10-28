Die vier Landtagsfraktionen in Rheinland-Pfalz haben Kandidaten für die Bundesversammlung nominiert. Dieses Gremium wählt am 30. Januar das neue Staatsoberhaupt.

Mainz (dpa/lrs) – Fußball-Weltschiedsrichter Markus Merk, der BASF-Vorstandsvorsitzende Markus Kamieth und DGB-Landeschefin Susanne Wingertszahn: Unter den für die Bundesversammlung nominierten Kandidaten aus Rheinland-Pfalz sind auch Prominente.

Außer Merk und Kamieth will die CDU auch die aus der SWR-Dokureihe «Nachtstreife» bekannte Polizeikommissarin und erfolgreiche Speerwerferin Lena Bottlender in das Gremium nach Berlin entsenden – sowie die künftige Wormser Oberbürgermeisterin Stephanie Lohr.

Das neue Staatsoberhaupt wird am 30. Januar gewählt

Die 18. Bundesversammlung kommt am 30. Januar 2027 zusammen. Ihr gehören insgesamt 1.260 Mitglieder an. Zu den 630 Abgeordneten des Deutschen Bundestages kommen 630 Mitglieder, die von den Landesparlamenten gewählt werden. Wer für die Nachfolger von Frank-Walter Steinmeier kandidiert, ist noch offen.

Rheinland-Pfalz entsendet 31 Vertreter, wie die CDU-Fraktion mitteilte. Dafür hat sie als größte Fraktion 12 Personen gewählt, die SPD 9, die oppositionelle AfD 7 und die Grünen 3. Über die Vorschläge stimmt der Landtag an diesem Donnerstag ab.

Die CDU will auch Regierungschef Gordon Schnieder und den Landtagspräsidenten Matthias Lammert sowie Umwelt- und Weinbauministerin Christine Schneider entsenden. Dazu kommt Fraktionschef Christoph Gensch sowie vier andere Landtagsabgeordnete.

Schweitzer und Hubig wählen auch mit

Unter den 9 von der SPD nominierten Vertretern sind außer Wingertszahn die Bundesminister Alexander Schweitzer (Arbeit/Soziales) und Stefanie Hubig (Justiz) sowie die neue designierte Fraktionschefin Jaqueline Rauschkolb und drei andere Abgeordnete. Von den Landesministern reisen voraussichtlich Sven Teuber (Kommunen/Kultur) und Sabine Bätzing-Lichtenthäler (Arbeit/Soziales) nach Berlin.