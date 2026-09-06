Eine Papiertüte mit persönlichen Gegenständen bringt die Polizei auf die Spur eines Verdächtigen. Warum der Mann nicht weit kam.

Germersheim (dpa/lrs) – Mit einem im Geschäft vergessenen Handy hat ein flüchtiger Ladendieb die Polizei selbst auf seine Spur gebracht. Der Mann habe am Samstag in einem Geschäft in Germersheim zwei Packungen Parfum eingesteckt und versucht, das Geschäft zu verlassen, teilte die Polizei mit.

Als die Diebstahlsicherung ausgelöst und eine Mitarbeiterin auf den Mann aufmerksam wurde, sei er zu Fuß geflüchtet, dabei habe er eine Papiertüte zurückgelassen. Neben dem mutmaßlichen Diebesgut seien darin auch persönliche Gegenstände gewesen, darunter sein Mobiltelefon.

Weit sei der Mann ohnehin nicht gekommen: Die Polizei habe ihn wenig später auf einem Parkplatz eines nahen Supermarktes beim Biertrinken angetroffen. Ein Atemalkoholtest ergab den Angaben zufolge mehr als 2 Promille. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.