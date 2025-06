Ein Autofahrer parkt seinen Wagen am Hang, vergisst etwas Wichtiges - und versucht seinen eigenen Fehler dann zu korrigieren. Mit üblen Folgen.

Bad Ems (dpa/ lrs) – Ein Mann ist im Rhein-Lahn-Kreis von seinem eigenen Auto überrollt und schwer verletzt worden. Laut Angaben der Polizei hatte der 23-Jährige seinen geparkten Wagen nicht ausreichend gesichert, wodurch dieser einen Hang in Bad Ems hinunterzurollen drohte. Beim Versuch, das rollende Auto aufzuhalten, geriet er am Abend unter die Räder. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er ins Krankenhaus musste.