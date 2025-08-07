Notfälle
Mann und Hund nach Zwischenfall im Hafen gerettet
Soeren Stache. DPA

Ein Mann schwimmt seinem Hund ins Wasser hinterher. Schnell verlassen ihn seine Kräfte.

Germersheim (dpa/lrs) – Ein Mann ist im Bereich des Hafens in Germersheim beinahe ertrunken, als er seinem angeleinten Hund ins Wasser hinterher sprang. Wie die Polizei mitteilte, gab der Mann an, ihn hätten seine Kräfte nach kurzer Zeit verlassen, als er dem Tier hinterher schwamm.

Seine Begleitung rief demnach um Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte. Ein Sportbootfahrer rettete schließlich den Mann, wie die Polizei mitteilte. Weder Hund noch Mensch seien durch den Vorfall am Mittwochnachmittag zu Schaden gekommen, hieß es. Während der Rettungsmaßnahmen sei auch ein Hubschrauber im Einsatz gewesen.

