Koblenz (dpa/lrs) – Ein Mann ist im Hunsrück überfahren und getötet worden. Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Sonntag auf einem land- und forstwirtschaftlichen Weg zwischen Dillendorf/Liederbach und Niedersohren (Rhein-Hunsrück-Kreis) in Höhe eines Forsthauses, wie die Polizei mitteilt. Der getötete 36-Jährige stammt aus dem Hunsrück. Was genau geschah, ist unklar.

«Die bisherigen Ermittlungen lassen darauf schließen, dass der verstorbene Mann fußläufig auf dem Weg aus Richtung Sohren kommend unterwegs gewesen sein dürfte», teilt die Polizei mit. Wie und mit welcher Art von Fahrzeug es zu der tödlichen Kollision kam, sei bislang völlig offen. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.