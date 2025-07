Quiddelbach (dpa/lrs) – Nach einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Landkreis Ahrweiler ist ein Mann gestorben – fünf weitere Menschen sind schwer verletzt. Ein 37-Jähriger sei mit seinem Fahrzeug in einer Linkskurve nahe Quiddelbach auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit dem Wagen eines 27-Jährigen kollidiert, teilte die Polizei mit. Der 37-Jährige, ein Mitfahrer sowie vier Insassen des anderen Wagens kamen in Krankenhäuser. Dort starb ein 33-Jähriger, der in dem Auto des 27-Jährigen gesessen war.

