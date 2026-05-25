Ein Auto überschlägt sich, gerät in Brand: Bei einem Unfall im Saarland wird ein Mann getötet, ein Zweiter schwer verletzt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Mettlach (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 51 im Landkreis Merzig-Wadern ist ein 41 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Wagen zwischen Saarhölzbach und Mettlach in einer Kurve ins Schleudern geraten. Daraufhin habe sich das Fahrzeug überschlagen und sei in Brand geraten. Die beiden Insassen seien aus dem Auto geschleudert worden, hieß es.

Laut den Angaben starb der 41-Jährige an der Unfallstelle. Ein 31 Jahre alter Mann wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in eine Saarbrücker Klinik gebracht. «Zur Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Gutachter beauftragt», erklärte die Polizei. Die Bundesstraße musste im Bereich der Unfallstelle bis in die Nacht voll gesperrt werden. Mögliche Zeugen sind gebeten, sich bei der Polizei Merzig zu melden.