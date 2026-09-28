Ladendiebstahl
Mann stiehlt 34 Packungen Parmesan – kommt aber nicht weit
Diebstahl
Videoaufzeichnungen zeigen die Tat. (Symbolbild)
Sina Schuldt. DPA

Nach einem missglückten Diebstahl offenbarte sich der Polizei Beute aus einer vorherigen Tat: jede Menge Parmesankäse.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Mit 34 Packungen Parmesan hat die Polizei einen mutmaßlichen Dieb in Mainz geschnappt. Der 39-Jährige war nach einem versuchtem Ladendiebstahl aus einem Supermarkt geflohen. Das habe die Bundespolizei auf ihn aufmerksam gemacht.

Bei einer Kontrolle entdeckten die Beamten dann die außergewöhnliche Beute. Der Parmesan stammte nach Angaben der Ordnungshüter jedoch von einem vorherigen Diebstahl aus einem anderen Lebensmittelgeschäft.

Laut Polizei zeigten die Videoaufzeichnungen des Geschäfts, wie der 39-Jährige den Parmesan und eine Getränkedose einpackte. Dann habe er den Laden verlassen, ohne zu bezahlen. Auf der Dienststelle sei der Mann dann eindeutig als Tatverdächtiger identifiziert worden. Gegen ihn sei ein Strafverfahren wegen Diebstahl eröffnet worden.

© dpa-infocom, dpa:260928-930-757582/1

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