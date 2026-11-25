Ein Mann tötet seine Ehefrau. Staatsanwaltschaft und Nebenklage fordern zehn Jahre Gefängnis, die Verteidigung spricht sich für sechseinhalb Jahre aus. Welches Urteil das Gericht fällt.

Zweibrücken (dpa/lrs) – Er tötete seine Ehefrau mit mehreren Messerstichen in der gemeinsamen Wohnung – dafür hat das Landgericht Zweibrücken einen Angeklagten zu elf Jahren Gefängnis verurteilt. Das Urteil wegen der Tat am 18. Mai in Pirmasens fiel wegen Totschlags, wie eine Justizsprecherin mitteilte. Der Deutsche habe der Frau mindestens zehnmal in den Oberkörper gestochen. Im Krankenhaus erlag sie ihren Verletzungen.

Nach Überzeugung des Gerichts handelte der Mittvierziger mit Tötungsabsicht. Die Mordmerkmale Heimtücke und niedrige Beweggründe sahen die Richter jedoch nicht erfüllt. Staatsanwaltschaft und Nebenklage hatten zehn Jahre Gefängnis gefordert, die Verteidigung hatte sich für sechseinhalb Jahre Haft ausgesprochen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.