Idar-Oberstein (dpa/lrs) – Ein Mann hat unter Alkoholeinfluss zwölf Menschen in seinem Auto mitgenommen. Das teilte die Polizei mit. Am späten Donnerstagabend kontrollierten Streifenpolizisten ein Auto bei Fischbach. Zwölf Jugendliche befanden sich demnach im Auto, die teilweise quer über der Rückbank lagen oder im Kofferraum saßen. Sie waren auf dem Rückweg einer Vatertagsfeier. Die Polizei registrierte 1,1 Promille bei dem Fahrer – weiterfahren durfte er danach nicht mehr.

© dpa-infocom, dpa:260515-930-82252/1