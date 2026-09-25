Mit blutender Nase und ohne Erinnerung: Was passierte am Donnerstagabend in der Kaiserslauterer Innenstadt? Zeugen sind gefragt.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Ein verletzter Mann ist am späten Donnerstagabend in Kaiserslautern auf der Straße liegend aufgefunden worden. Laut einer Zeugenaussage habe zuvor eine Schlägerei stattgefunden, teilte die Polizei mit.

Vor Ort stellten die Beamten demnach einen betrunkenen Mann mit stark blutender Nase fest. Der 58-Jährige wurde vom Rettungsdienst behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. Was zuvor geschehen war, konnte er laut Polizei nicht erklären. Zeugen werden nun gebeten, sich bei der Polizei zu melden.