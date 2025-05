Ein Kletterer stürzt am Oberhauser Felsen zehn Meter in die Tiefe und muss mit einem Hubschrauber gerettet werden. Offenbar war er nicht richtig gesichert.

Kirn (dpa/lrs) – Ein 52-jähriger Mann ist beim Klettern am Oberhauser Felsen im Landkreis Bad Kreuznach zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Wie die Polizei mitteilte, kletterte er bei Kirn mit einem Seil an einer Steilwand des Felsens. Dabei überging er den Angaben zufolge allerdings eine Felssicherung und rutschte ab. Glücklicherweise wurde er nur leicht verletzt. Ein Rettungshubschrauber musste den 52-Jährigen bergen. Ein Krankenwagen habe ihn anschließend in ein Krankenhaus gebracht.