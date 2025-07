Mann nach Brandserie in Saarbrücken festgenommen

Saarbrücken (dpa/lrs) – Im Zusammenhang mit einer Brandserie im Mai in Saarbrücken hat die Polizei einen 21 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, meldete sich der 21-Jährige nach der am Dienstag eingeleiteten Öffentlichkeitsfahndung selbst bei der Polizei. Die Fahndung wegen des Verdachts des versuchten Mordes, der besonders schweren Brandstiftung sowie der Sachbeschädigung in mehreren Fällen wurde daraufhin zurückgenommen.

In der Nacht vom 29. auf den 30. Mai waren bei insgesamt vier Bränden mehrere Menschen verletzt worden. Außerdem entstand ein erheblicher Sachschaden. Aus ermittlungstaktischen Gründen machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben zu den Hintergründen.