Ein 32-Jähriger wird mit schweren Schnittverletzungen in Kaiserslautern auf einem Gehweg entdeckt. Sein Zustand ist kritisch. Die Polizei sucht Zeugen und prüft, ob weitere Personen beteiligt waren.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Ein stark blutender Mann ist von Zeugen auf einem Bürgersteig in Kaiserslautern gefunden worden. Der 32-Jährige habe Schnittverletzungen am Hals und am Oberkörper erlitten, teilte die Polizei mit. Sein Zustand sei kritisch. Er sei nach dem Auffinden am späten Donnerstagabend schnellstmöglich medizinisch behandelt worden.

«Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und führte umfangreiche Durchsuchungs- und Spurensicherungsmaßnahmen durch», hieß es. Bislang sei unklar, wie der Mann verletzt wurde. Mit den Untersuchungen solle geklärt werden, ob noch weitere Menschen in den Vorfall verwickelt waren. Der 32-Jährige konnte noch nicht befragt werden. Die Polizei bittet um Hinweise.