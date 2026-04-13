Opernpremiere Frankfurt Turandots Rätsel bleibt ungelöst Claus Ambrosius 13.04.2026, 13:50 Uhr

i Turandot (im weißen Gewand: Elza van den Heever) in ihrem Pekinger Palast, der an der Oper Frankfurt eher an ein gewaltiges Gefängnis erinnert. Bernd Uhlig/Oper Frankfurt

Die Oper Frankfurt ergänzt Puccinis Fragment „Turandot“ um einen neuen Prolog: Die Produktion ist musikalisch glänzend und szenisch kühl gelungen in einer konsequenten Deutung, die die berühmte Leerstelle des Werks freilegt, ohne sie zu füllen.

Als Giacomo Puccini im November 1924 an den Folgen einer Strahlenbehandlung seines Kehlkopfkrebses starb, hinterließ er nicht nur einige der bis heute meistgespielten Opern des Repertoires – allen voran „Tosca“, „La Bohème“ und „Madama Butterfly“ –, sondern auch ein Sorgenkind: das Fragment seiner letzten Oper „Turandot“.







Artikel teilen

Artikel teilen